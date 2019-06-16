الشباب تعلن عن تغييرات بالدرجات الخاصة وعرضها على البرلمان الاسبوع القادم

2019-06-16 | 16:10
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أعلن مصدر مقرب من وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، الأحد، عن التغييرات التي ستجري في المناصب العليا والدرجات الخاصة بالوزارة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أبرز الأسماء التي ستغادر عملها في الوزارة هم كل من عصام الديوان،حسن كريم ،احمد الموسوي ،علاء عبدالقادر ،اكرم نعيم،طالب الموسوي حيث ان هذه الاسماء تم تعيينها من قبل حزب الدعوة والحكمة في الفترة الماضية لذلك اصبحت عملية التغيير واجبة بشخصيات تابعة الى التحالفات القريبة من حزب الحل بقيادة الكربولي".
وأضاف أن "الاسماء التي ستتولى العمل في المرحلة القادمة ومنهم احمد شاكر مدير عام الشباب والرياضة في اقليم كردستان الذي سيشغل منصب وكيل الوزارة، كريم جاسم البصري الذي سيشغل منصب مستشار الوزير، وجواد الجبوري الذي سيشغل منصب مدير عام التربية البدنية فضلاً عن موفق عبدالوهاب الذي سيشغل مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي، وعصام حسن الذي سيشغل مدير عام دائرة الاقاليم".
وأضاف أن "الاسماء التي ستتولى العمل في المرحلة القادمة ومنهم احمد شاكر مدير عام الشباب والرياضة في اقليم كردستان الذي سيشغل منصب وكيل الوزارة، كريم جاسم البصري الذي سيشغل منصب مستشار الوزير، وجواد الجبوري الذي سيشغل منصب مدير عام التربية البدنية فضلاً عن موفق عبدالوهاب الذي سيشغل مدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي، وعصام حسن الذي سيشغل مدير عام دائرة الاقاليم".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.