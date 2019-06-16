السفير الاميركي من الموصل: العراق يحظى بسد مستقر قادر على توفير المياه

ونقلت السفارة الامريكية في بيان أطلعت عليه الخليج 365، عن تولر قوله، "أفتخر أن أعلن اليوم أنه بفضل عمل الامريكيين والعراقيين والايطاليين جنبا الى جنب على مدى ثلاث سنوات، يحظى العراق الان بسدٍ مستقرٍ قادر على توفير مصادر المياه للشعب العراقي".وأضاف تولر، أنه "عندما سيكمل كل من فيلق مهندسي الجيش الامريكي وشركة تريفي المشروع هذا الصيف، سيحظى فريق وزارة الموارد المائية بتدريب دولي ومعدات حديثة وخزين من التجهيزات للاستمرار ببرنامج للصيانة على قدم وساق لسنين قادمة".

وأكد أنه "مع عودة سد الموصل لاستئناف عمليات التشغيل العادية، تخدم هذه البنية التحتية الحساسة الآن الشعب العراقي وبطاقة كاملة من خلال السيطرة على مياه الفيضان وخزن المياه لاغراض الشرب والري وتوليد الطاقة الكهربائية دعما لجهود العراق في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".

