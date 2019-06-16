وأضاف تولر، أنه "عندما سيكمل كل من فيلق مهندسي الجيش الامريكي وشركة تريفي المشروع هذا الصيف، سيحظى فريق وزارة الموارد المائية بتدريب دولي ومعدات حديثة وخزين من التجهيزات للاستمرار ببرنامج للصيانة على قدم وساق لسنين قادمة".
وأكد أنه "مع عودة سد الموصل لاستئناف عمليات التشغيل العادية، تخدم هذه البنية التحتية الحساسة الآن الشعب العراقي وبطاقة كاملة من خلال السيطرة على مياه الفيضان وخزن المياه لاغراض الشرب والري وتوليد الطاقة الكهربائية دعما لجهود العراق في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الاميركي من الموصل: العراق يحظى بسد مستقر قادر على توفير المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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