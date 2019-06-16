رسمياً.. ساري مدرباً ليوفنتوس

ووفقًا للموقع الرسمي لليوفي، فإن ساري وقع على عقد مع السيدة العجوز يمتد 3 سنوات، ليخلف الإيطالي ماسيميليانو أليجري، الذي رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم.

وكان ساري قضى موسماً واحداً مع تشيلسي، نجح خلاله في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال في المباراة النهائية، وقاد البلوز لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

