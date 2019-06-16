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رسمياً.. ساري مدرباً ليوفنتوس

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2019-06-16 | 15:52

رسمياً.. ساري مدرباً ليوفنتوس

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أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الاحد، التعاقد مع الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق لتشيلسي، لقيادة السيدة العجوز في الموسم المقبل.
ووفقًا للموقع الرسمي لليوفي، فإن ساري وقع على عقد مع السيدة العجوز يمتد 3 سنوات، ليخلف الإيطالي ماسيميليانو أليجري، الذي رحل عن الفريق عقب نهاية الموسم المنصرم.

وكان ساري قضى موسماً واحداً مع ، نجح خلاله في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال في المباراة النهائية، وقاد البلوز لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الممتاز.


وقاد ساري، إمبولي في من 2012 وحتى 2015، ثم انتقل إلى قيادة نابولي من 2015 وحتى 2018.
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