رسمياً.. ساري مدرباً ليوفنتوس

2019-06-16 | 15:52
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أعلن نادي يوفنتوس، اليوم الاحد، التعاقد مع الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق لتشيلسي، لقيادة السيدة العجوز في الموسم المقبل.
وكان ساري قضى موسماً واحداً مع تشيلسي، نجح خلاله في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال في المباراة النهائية، وقاد البلوز لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقاد ساري، إمبولي في الدوري الإيطالي من 2012 وحتى 2015، ثم انتقل إلى قيادة نابولي من 2015 وحتى 2018.
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