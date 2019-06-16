رفع الحواجز الكونكريتية من أمام مقر مديرية شرطة ميسان

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رفع الصبات جاء انسجاماً مع توجيهات رئاسة الوزراء واستقرار الوضع الأمني في المحافظة عموماً وبتضافر جهود إبطال شرطة ميسان والأجهزة الأمنية الساندة والمواطنين الاصلاء والذين يعملون ليلاً ونهاراً من اجل راحة وامن المواطن والممتلكات العامة والخاصة".



وأضافت أن "إعمال رفع الكتل وفتح الشارع الخدمي من إمام مقر المديرية بصورة كاملة بعد إن كان مفتوحا بشكل جزئي سيسهمان كثيراً بمعالجة الاختناقات المرورية وتسهيل حركة سير المركبات والمواطنين"، مشيرة الى أنه "سوف يتم التنسيق ومفاتحة الجهات الأمنية العليا والدوائر المعنيه حول رفع الكتل الكونكريتية في جميع مناطق المحافظة".



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