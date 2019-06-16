مصدر امني: حريق في مقر للحشد قرب مصفى بيجي

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اللسنة النيران تصاعدت في مقر تابع للحشد الشعبي بالقرب من مصفى بيجي شمالي صلاح الدين، ما ادى الى احتراق المقر بالكامل وانفجار اعتدة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لاخماد الحريق".

