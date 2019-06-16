مجلة أميركية: مهاجمة إيران ستنشر الفوضى بالشرق الأوسط

وقالت المجلة في تقريرها -الذي كتبه روبرت غينز وسكوت هارتون- إن الأيديولوجيين -أمثال وزير الخارجية مايك بومبيو وجون بولتون مستشار الرئيس دونالد ترامب- يتذرعون في التصعيد ضد إيران بالمخاوف من البرنامج النووي الإيراني، وبرعاية طهران المزعومة للمنظمات الإرهابية.ويضيف الكاتبان أن "إيران دولة محافظة في منطقة غارقة بالتطرف، فأي عمل عسكري تقوم به الولايات المتحدة أو حلفاؤها ضد النظام في طهران سيمثل خطأ جسيما".

وبشأن البرنامج النووي، يقول التقرير إن "طهران التزمت بمعاهدة عدم الانتشار وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع القوى الكبرى) واتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

أما في ما يتعلق برعاية المنظمات الإرهابية فيشير كاتبا التقرير إلى أنها السمة المميزة لجميع دول الشرق الأوسط تقريبا، بما فيها إسرائيل، وأكدا أن "تلك الجماعات رغم وجودها في قائمة الإرهاب لوزارة الخارجية الأميركية- فإنها لا تهدد الولايات المتحدة".



وتناول تقرير المجلة أوجه التعاون الإيراني مع الولايات المتحدة، ومن بينها أن الحكومة الإيرانية سلمت بعد أحداث 11 أيلول 2001 نسخا من 300 جواز سفر لأعضاء تنظيم القاعدة المشتبه به في الهجمات إلى الأمم المتحدة.

كما عرض النظام الإيراني تقديم الدعم للبحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية واستهداف المساعدة في القتال ضد حركة طالبان والقاعدة بأفغانستان لريان كروكر نائب وزير الدولة لشؤون الشرق الأدنى آنذاك.

ورغم رفضهم خطاب "محور الشر" الذي ألقاه جورج دبليو بوش فإن الإيرانيين ضاعفوا التزامهم بالعلاقات الثنائية الإيجابية مع الولايات المتحدة.

وتشير مجلة إنترست إلى أن الحملة الأميركية ضد إيران لن تنجح إلا بتكلفة كبيرة، موضحة أن الجيش الإيراني أفضل تنظيما وتجهيزا من العديد من جيوش دول المنطقة.