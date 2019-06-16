نائب كردي: عودة نجم الدين كريم إلى اربيل ضربة للقضاء العراقي

واضاف أن "مجلس الفساد إذا لم يستطع أخذ دوره امام شخص مثل نجم الدين معروف للجميع بفساده فان هذا المجلس وجوده من عدمه لا يؤثر ولن يكون رادع لا لنجم الدين ولا لامثاله"، مؤكداً أن "ما تحدث عنه رئيس الوزراء بمحاربة الفساد من خلال هذا المجلس لن يكون اكثر من اكذوبة".
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد استقبل في وقت سابق من اليوم الأحد، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم في محافظة اربيل، بعد اعتقاله من قبل الانتربول الدولي في لبنان وإطلاق سراحه في وقت لاحق.
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