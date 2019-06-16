نائب كردي: عودة نجم الدين كريم إلى اربيل ضربة للقضاء العراقي

وقال علي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء شكل مجلس الفساد لمحاربة المفسدين ومن عليهم شبهات فساد واليوم نتفاجئ من وصول محافظ كركوك السابق الى اربيل دون ان يكون هنالك اي رد فعل للحكومة العراقية حول هذا الامر وكأنه غير مطلوب للقضاء العراقي"، داعياً رئيس الوزراء من خلال مجلس مكافحة الفساد إلى "أخذ دوره الذي أسس من خلاله وان يطالب الاقليم بتسليم نجم الدين للقضاء العراقي كونه متهم بقضايا اختلاس مرفوعة من قبل النزاهة في محافظة كركوك.واضاف أن "مجلس الفساد إذا لم يستطع أخذ دوره امام شخص مثل نجم الدين معروف للجميع بفساده فان هذا المجلس وجوده من عدمه لا يؤثر ولن يكون رادع لا لنجم الدين ولا لامثاله"، مؤكداً أن "ما تحدث عنه رئيس الوزراء بمحاربة الفساد من خلال هذا المجلس لن يكون اكثر من اكذوبة".

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد استقبل في وقت سابق من اليوم الأحد، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم في محافظة اربيل، بعد اعتقاله من قبل الانتربول الدولي في لبنان وإطلاق سراحه في وقت لاحق.