الصدر يدعو بغداد لإلغاء "اتفاقيات مجحفة" مع انقرة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الحكومة العراقية الى إلغاء ما اسماها بـ الاتفاقيات المجحفة مع نظيرتها التركية تتيح لها تنفيذ عمليات عسكرية داخل الاراضي العراقية مطالبا انقرة بوقف قصفها للاراضي العراقية بينما رد السفير التركي في بغداد مؤكدا ان حزب العمال منظمة ليست معارضة وانما ارهابية.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها ""الخليج 365"" اليوم الحكومة التركية "بإنهاء ملف المعارضة داخل العراق بالحوار وبصورة سلمية" في اشارة الى حزب العمال التركي الكردستاني المعارض.

واضاف الصدر قائلا "إننا إذ نستنكر وبشدة العمليات الارهابية التي تطال الجارة (تركيا) ونطالب الحكومة العراقية بحماية الحدود شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وتأمينها لكي لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار ولا العكس فإننا ندين ونستنكر ونشجب القصف التركي للأراضي العراقية وان كان وفق اتفاقيات.. فإنها اتفاقيات هزيلة لا معنى لها".

وشدد على ان "على الحكومة العمل على تجذير السيادة العراقية والغاء جميع الاتفاقيات المجحفة التي تنال من سيادة العراق وأمنه وإما أن تكون الاتفاقيات عادلة تجيز للطرفين قصف (الارهابيين) لا (المعارضة) في كلا البلدين" في اشارة الى اتفاق تركي عراقي في زمن النظام السابق يسمح للقوات التركية بالتوغل عدة كيلومترات داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المعارض.

وقال الصدر "ادعو الحكومة التركية لإنهاء ملف المعارضة بصورة سلمية ووفق حوار ممنهج يحفظ للطرفين سلامته وحرية رأيه بالطرق الحضارية المنطقية.. كما وأنوه إلى أن المنطقة في حالة غليان فلا داعي لتأجيجها بقصف الحدود أو أعمال تزعزع الأمن.. والسلام على اهل السلام".

.. والسفير التركي يرد

Advertisements

ومن جهته رد السفير التركي في العراق فاتح يلدز الجمعة على تغريدة الصدر قائلا "نخاطب من يدعون صداقة تركيا وينتظرون صداقتنا لا داعي لاستخدام عبارات ملتوية بخصوص بي بي كي فأنها ليست ببنية معارضة" في اشارة الى حزب العمال

.

واضاف ان بي بي كي منظمة ارهابية .. وقال "الصديق ودي وواضح.. مع تمنيانتا بالبقاء اصداقاء". وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني الإرهابي.

واليوم أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 48 "إرهابياً" منذ بدء عملية المخلب ضد منظمة "بي كي كي" في اقليم كردستان العراق.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة أن "ثلاثة إرهابيين من بي كي كي" تم تحييدهم في إطار عملية المخلب الجارية بنجاح ضد أوكار المنظمة الإرهابية في منطقة "هاكورك" شمالي العراق. واوضحت ان عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بدء عملية المخلب بلغ 48 "إرهابياً".

وأمس شنت طائرات حربية تركية غارات على مناطق في إقليم كردستان شمالي العراق مما تسبب في خسائر مادية فادحة حيث قصفت ضواحي ومناطق تابعة لبلدة العمادية التابعة لمحافظة دهوك في الإقليم.

وقد اسفرت الغارات عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بشبكات المياه والكهرباء في تلك المناطق وتدمير محطة للوقود وقطع الطريق الرئيسي بين البلدة ومركز مدينة دهوك بحسب مسؤولين محليين.

وجاءت الغارات بعيد هجوم مسلح شنه مقاتلو حزب العمال الكردستاني التركي الانفصالي على موقع تابع للجيش التركي داخل أراضي الإقليم.

وفي 27 من الشهر الماضي أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك بإقليم كردستان العراق الشمالي مستهدفة مواقع وعناصر حزب العمال.