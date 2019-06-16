مكتب نجم الدين كريم يكشف للسومرية تفاصيل 'حادثة بيروت'

وقال نشوان جلال في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك تضليلاً حصل بشكل كبير بحادثة بيروت وما تبعه من كلام عن إلقاء القبض على كريم وانتظار تسليمه للعراق وغيرها من القصص التي نُقلت عبر وسائل الإعلام"، مبيناً أن "ما حصل بكل بساطة أن السلطات اللبنانية أوقفت كريم بعد الاشتباه به حول قضية غير صحيحة وتخص دعوى كيدية رُفعت في كركوك ضدة بتهمة استيلائه بحسب الدعوى على عجلات المحافظة".وأضاف جلال، أن "السيارات التي كانت بعهدة كريم وذهب بها (إلى) أربيل بعد أحداث 16 تشرين الأول 2017 عدنا وقمنا بتسليمها وبمحاضر رسمية إلى محافظة كركوك، أما العجلات الخاصة بالمحافظة والبالغ عددها 14 عجلة فقد تسلمها جهاز مكافحة الإرهاب بالسليمانية وهي لديهم حتى الآن، ولا علاقة لنجم الدين كريم بها".

ولفت، إلى أن "جميع الوثائق والأدلة تم تسليمها إلى السلطات اللبنانية وهي صادرة بشكل رسمي من الإدارة الحالية في كركوك تؤكد أن السيارات تم استلامها من المحافظ السابق، وقد تفهمت السلطات اللبنانية الموضوع وأفرجت عن كريم وعاد بشكل طبيعي إلى أربيل دون وجود أية تبعات قانونية مستقبلية عليه وهو يستطيع السفر والتحرك بشكل قانوني دون مشاكل".



وتابع، أن "أصل الدعوى المرفوعة في كركوك ما زالت قائمة ولم يتم سحبها رغم انتفاء الحاجة لها قانونياً كونها حملت جوانب سياسية، وهناك فريقاً من المحامين الذين يتابعون القضية ولدينا قناعة كاملة بأن القانون والقانون الذي نحترمه سينصفنا لعدم وجود دعوى فساد بالأصل، كما لا توجد لدى نزاهة كركوك أية ملفات فساد مالي ضد كريم".

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت، اليوم الأحد، بعودة محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم إلى منزله في أربيل.