



وأوضحت مديرية الاستخبارات إن القوة "ضبطت بداخلها ١٧ عبوة متنوعة ، ١١ شريحة موبايل ، ٨ مساطر تفجير ، ٢ موبايل ، بالإضافة الى معمل لتصنيع العبوات ، ومفكرة تضم أسماء الدواعش". وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "قوة من مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع الفوج الأول لواء ٩١الفرقة ١٤ وأثر معلومات استخبارية دقيقة داهمت إحدى المضافات في قرية البوجليب بجزيرة مكحول في محافظة صلاح الدين".وأوضحت مديرية الاستخبارات إن القوة "ضبطت بداخلها ١٧ عبوة متنوعة ، ١١ شريحة موبايل ، ٨ مساطر تفجير ، ٢ موبايل ، بالإضافة الى معمل لتصنيع العبوات ، ومفكرة تضم أسماء الدواعش". واشارت الى أن "المفارز الهندسية التابعة للقيادة بتفجير المواد موقعيا".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط مضافة لـ'داعش' في جزيرة مكحول بصلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.