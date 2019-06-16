وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أنه "وفقاً لتقارير واصلة (فإن) الحادث وقع بسبب انحراف الحافلة عن الطريق، ما أدى إلى اصابة 16 من ركابها"، مضيفةً أن "التقارير أفادت بأن الأوضاع الصحية العامة للمصابين مستقرة".



من جانبها، اعلنت شرطة مدينة دامغان في تقرير لها أن "الحافلة كانت تقل 25 زائراً عراقياً من مدينة قم نحو مدينة مشهد حيث تعرضت للحادث قرب قرية مهماندوست التابعة لمدينة دامغان بمحافظة سمنان شمال شرق ايران"، مبينةً أن "عدد مصابي الحادث هم 4 افراد فقط".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة زائرين عراقيين بحادث سير في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.