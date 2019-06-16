'سرايا السلام' تكشف عن إحباط محاولة تسلل لـ'داعش' في سامراء

وقال إعلام السرايا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "معلومات استخباراتية افادت بان مجموعة من الدواعش تروم التسلل الى منطقة المدرات المحاذية لعمليات شرق الأنبار لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأضاف البيان، أن "قيادة عمليات سامراء وجهت باتخاذ اللازم فقام اللواء الثاني (التابع لقيادة عمليات سامراء لسرايا السلام) بنصب كمين خارج قاطع المسؤولية للمجموعة المتسللة والمتكونة من ستة زوارق تحمل الإرهابيين".



وأشار البيان، إلى أن "أبطال اللواء الثاني اجبروا الدواعش على الفرار بعد التصدي لهم بالاسلحة المتوسطة والثقيلة".