وأضاف البيان، أن "قيادة عمليات سامراء وجهت باتخاذ اللازم فقام اللواء الثاني (التابع لقيادة عمليات سامراء لسرايا السلام) بنصب كمين خارج قاطع المسؤولية للمجموعة المتسللة والمتكونة من ستة زوارق تحمل الإرهابيين".
وأشار البيان، إلى أن "أبطال اللواء الثاني اجبروا الدواعش على الفرار بعد التصدي لهم بالاسلحة المتوسطة والثقيلة".
كانت هذه تفاصيل خبر 'سرايا السلام' تكشف عن إحباط محاولة تسلل لـ'داعش' في سامراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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