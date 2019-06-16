رئيس مجلس القضاء يبحث مع مدير شرطة النجف القضاء على جرائم المخدرات

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى زار، اليوم، رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية، والتقى خلال الزيارة السيدات والسادة القضاة وأبدى التوجيهات التي من شأنها ان تجعل أداء القضاء في المحافظة بالمستوى الذي يليق بالمكانة الخاصة بها كونها تحتضن مرقد إمام العدل والإيمان الإمام علي (عليه السلام) وعاصمة مذهب ال البيت الكرام ومقر المرجعية الدينية العليا الشريفة".



وأضاف البيان أن "السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى التقى مدير شرطة النجف وبحث معه سبل التعاون بين القضاء والشرطة في المحافظة للقضاء على الجريمة بصورة عامة وجرائم المخدرات والجرائم الأخلاقية بصورة خاصة"، مبينا أن "رئيس مجلس القضاء رافق خلال الزيارة رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود".

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