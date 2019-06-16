وعزت المديرية اسباب ٧٧ حادثا من تلك الحرائق الى عطب اسلاك كهربائية، و٣٩ حادث متعمد ، و٣٢ حادث شرارة نار من الحاصودة ، و ٢٤ حادث عقب سيكارة ، و٣٦ حادث مصدر نار خارجي ، ٩٩ حادث يحدد من قبل الادلة الجنائية".
وكان الكثير من الحرائق قد اندلع في مئات الدونمات ومساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في العراق، خاصة في مدن وسط وشمال وغرب العراق، مسببة خسائر كبيرة للمزارعين هناك، الذين كانوا ينتظرون موسما اعتبروه جيدا، خصوصا بعد كمية الأمطار التي هطلت ووعدت بمحصول وفير هذا العام من الحنطة والشعير.
وشملت هذه الحرائق مدناً خرجت حديثاً من سيطرة تنظيم داعش، وأهمها مدينة الموصل التي تشهد منذ شهر تقريبا بشكل شبه يومي حرائق لمزارع الحنطة والشعير، وهو أمر يعتبره مسؤولون في المحافظة عملا تخريبيا يستهدف الأمن الغذائي للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: احتراق ٤٨٣٧٠ دونم خلال أكثر من شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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