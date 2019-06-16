عبد المهدي يرأس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات لبحث ثلاثة ملفات

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات". وأضاف البيان، أن الاجتماعي يأتي من أجل "بحث واقع الطاقة الكهربائية والحلول والمقترحات والتخصيصات المالية لبعض المحافظات وعلاقة الحكومات المحلية مع الأجهزة الرقابية الاتحادية".





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