المحمود: المحكمة الاتحادية العليا ترفض المساس بالعمل الصحفي

وأضاف المحمود، أن "القضاء الدستوري في العراق -ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا- يدعم حرية العمل الصحفي، ويرفض أي مساعي للمساس بها".
وأشار، إلى أن "السعي مستمر لحماية حرية الرأي وفق ما نص عليه الدستور العراقي والمواثيق الدولية المعنية بالحريات العام".
ويحتفل الصحفيون العراقيون بـ"العيد الوطني للصحافة العراقية" في ذكراها المئة وخمسون، حيث أعلن في مثلا ذلك اليوم انطلاق أول صحيفة بالعراق وهي "الزوراء" بالعاصمة بغداد عام 1869.
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