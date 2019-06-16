نائب: منصب محافظ كركوك من استحقاق الكرد ولايوجد اي مبرر للتراجع عنه

واضاف كوجر، ان "مجلس النواب مضى بتشكيل لجنة خاصة لتطبيق المادة 140 من الدستور، وسنصل لنتائج واقعية لحسم هذا الملف بحال كانت الحكومة جادة بحل مشاكل تلك المناطق التي نعتقد ان التعايش السلمي فيها موجود بشكل كبير ولا نجد اي مشاكل فيها باستثناء مانراه في كركوك رغم تشابه التنوع المكوناتي في تلك المناطق"، لافتا الى ان "الاغلبية في كركوك كردية والاتفاقات السابقة اعطت منصب المحافظ فيها للمكون الكردي ولا نعتقد ان هناك اي تغيير بالوضع كي يتم التراجع عن هذا الاتفاق".
واكد كوجر، ان "اي تغيرات بتقسيم المناصب يكون من خلال الانتخابات، او بعد ان تحدد المحافظة مصيرها من خلال استفتاء شعبي اما دون ذلك فان الاتفاقات السابقة هي السائدة والمعمول بها ومنها منصب المحافظ".
وكان النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بخيتار شاويس كشف، الاربعاء 12 حزيران 2019، عن امكانية تمرير مرشح الاتحاد لشغل منصب محافظ كركوك خلال فترة اسبوع، مشيرا الى ان المكون الكردي قادر بكل سهولة على تمرير مرشحه بوجود الاغلبية المريحة له داخل المجلس.
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