التخطيط: انخفاض معدل التضخم الشهري والسنوي لشهر آيار

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان تلقت الخليج 365، إن "الرقم القياسي العام لشهر شباط من العام الحالي 2019 في العراق بلغ 103.8% اذ انخفض بنسبة 0.6% بالمقارنة مع شهر نيسان 2019"، عازيا ذلك الى "انخفاض قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.4% وقسم السكن بنسبة 0.6%، قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 0.4%، قسمي النقل و الاتصال بنسبه 0.3%، قسم الترفيه والثقافه بنسبه 0.1% وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3%".



واضاف الهنداوي ان "معدل التضخم السنوي انخفض خلال شهر آيار 2019 الى 0.8% مقارنة مع شهر آيار 2018 اذ بلغ الرقم القياسي حينها 104.6%"، لافتا الى "انخفاض مؤشر التضخم الأساس بمعدل 0.3% عن الشهر السابق وأنخفض بمعدل 0.9% مقارنة مع شهر آيار 2018".



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