ورد الرئيس الأميركي على سؤال بشأن تزايد التقارير بشأن رؤية ما يعتقد أنها أطباق طائرة بالقول إنه يشك بوجودها.
وكان سلاح البحرية الأميركي أعلن مؤخرا أنه سيعمل على تحديث الخطوط العريضة بشأن تقارير حول رؤية "أجسام طائرة مجهولة" وذلك ردا على التقارير المتزايدة بشأن "الأشياء الغريبة".
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فقد أفاد طيارون تابعون للقوة الضاربة في سلاح البحرية بأنهم شاهدوا أجسام طائرة مجهولة تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم وبسرعة تفوق سرعة الصوت، ولم تكن هذه الأجسام الطائرة مزودة بمحركات ظاهرة عليها أو تنبعث منها انبعاثات حرارية.
وعلى الرغم من إصدار "البروتوكول" أو "التعليمات الجديدة"، فهذا لا يعني أن سلاح البحرية يؤمن بوجود الأطباق الطائرة، بل هو "مجرد آلية أو وسيلة رسمية لتسجيل المشاهد الغريبة التي تستدعي إجراء تحقيق وتحتاج إلى توثيق رسمي"، لكنه يقر بوجود مشاهدات "جوية" غريبة سجلها عناصر بحرية مدربون بشكل احترافي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أبلغوني برصد 'أطباق طائرة' في السماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.