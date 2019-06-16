إحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته جواز فرنسي مزور في مطار بغداد

وأضافت الهيئة، أن "بعد تحليل الجوازات في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات تبين أن الجواز الفرنسي مزور استناداً إلى كتاب إقامة وجواز المطار"، مؤكدة "إحالة المسافر لمركز شرطة المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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