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إحالة مسافر عراقي للقضاء بحوزته جواز فرنسي مزور في مطار بغداد

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وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم ضبط مسافر يحمل الجوازين العراقي والفرنسي في مطار بغداد ويروم السفر الى لندن على متن الخطوط الجوية العراقية".

وأضافت الهيئة، أن "بعد تحليل الجوازات في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات تبين أن الجواز الفرنسي مزور استناداً إلى كتاب إقامة وجواز المطار"، مؤكدة "إحالة المسافر لمركز شرطة المطار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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