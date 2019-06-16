بالصور .. حادث 'مخيف' في مطار نيويورك

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وأضافت الوكالة "لم يتمّ إبلاغ وكالة الطيران الفيدرالية عن وقوع إصابات"، لافتةً إلى أنّ عملية سحب الطائرة ستنطلق حالما يتمّ إجلاء ركابها وأفراد طاقمها.
بدورها، قالت يونايتد إيرلاينز إنّ الطائرة كانت قادمة من دنفر بولاية كولورادو، حين عانت من مشكلة في "عدد من إطاراتها" لدى هبوطها في مطار نيوارك.
وأضافت الشركة أنّ الطائرة كانت تقلّ 166 راكباً لم يصب أيّ منهم بجروح تستدعي علاجاً في المستشفى، مشيرةً إلى أنّ الركاب الذين أصيبوا بجروح طفيفة "رفضوا تلقّي أيّ علاج طبي" على الرّغم من أنّ المسعفين كانوا موجودين في المكان تحسّباً.
وعصر السبت قرابة الساعة الثالثة (19:00 ت غ) أعلن مطار نيوارك أنّ حركة الملاحة فيه عادت إلى طبيعتها، متوقّعاً في الوقت نفسه "استمرار التأخير" في بعض الرحلات بسبب "حالة الطوارئ" التي استمرت في المطار قرابة ساعتين من جرّاء الحادث.
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