نائب يكشف عن مساعٍ لتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان خلال الفترة السابقة كانت الإنتاجية له من تشريع القوانين المهمة قليلة ومتواضعة"، مبيناً أن "هناك العديد من القوانين المهمة الموجودة حالياً في اللجان البرلمانية ناهيك عن حجم التحديات الداخلية والخارجية التي نعيشها على كافة الأصعدة".وأضاف، أن "الوضع الحالي يجعلنا بحاجة إلى دفع عمل البرلمان إلى مستويات متقدمة وتشريع القوانين التي تدعم عمل الحكومة وتقديم الخدمات للمواطن، بالتالي فإن التمتع بعطلة تشريعية لشهرين هو أمر غير صحيح بالفترة الحالية".

وتابع العقابي، أنه سيتبنى "وفق الآليات القانونية والدستورية قضية تقديم طلب لتمديد عمل مجلس النواب لشهر إضافي قبل نهاية الفصل التشريعي في الثالث من تموز المقبل".

يشار إلى أن العطلة التشريعية لمجلس النواب من المفترض أن تبدأ في الثالث من تموز المقبل وتستمر لشهرين.

