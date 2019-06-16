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وبحسب بيان لشرطة البصرة، فقد نفذ عناصر شرطة المحفاظة واجبا خدميا، إضافة الى الواجب الامني، مشيرا الى تنظيف ومسح الكتابات من على جسر محمد باقر الصدر.
وعزا البيان تنفذي هذا الواجب لإظهار حقيقة التعاون الوثيق بين المواطن والشرطة في كافة المجالات.
وعزا البيان تنفذي هذا الواجب لإظهار حقيقة التعاون الوثيق بين المواطن والشرطة في كافة المجالات.
ونوه البيان الى ذلك يأتي وفق توجيهات قائد شرطة المحافظة الفريق رشيد فليح وجه بتقديم المساعدة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخدمة المواطن البصري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. شرطة البصرة تنفذ واجبا خدميا ليلياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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