بالصور.. شرطة البصرة تنفذ واجبا خدميا ليلياً

وبحسب بيان لشرطة البصرة، فقد نفذ عناصر شرطة المحفاظة واجبا خدميا، إضافة الى الواجب الامني، مشيرا الى تنظيف ومسح الكتابات من على جسر محمد باقر الصدر.وعزا البيان تنفذي هذا الواجب لإظهار حقيقة التعاون الوثيق بين المواطن والشرطة في كافة المجالات.

ونوه البيان الى ذلك يأتي وفق توجيهات قائد شرطة المحافظة الفريق رشيد فليح وجه بتقديم المساعدة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخدمة المواطن البصري.