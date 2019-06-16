الاتصالات تتحدث عن إنترنت أسرع من الخدمة الحالية بـ'ثمانية أضعاف'

وأشار إلى وجود "متابعة لجودة الخدمة المتاحة عبر الكيبل الضوئي التي تميزت بجودتها التي تصل ثمانية أضعاف الخدمة الحالية"، موضحاً أن "اتاحته تجريبياً يأتي لتعميم الخدمة بين بقية المناطق".
ولفت إلى "وجود مراقبة مستمرة على مدار خمسة ايام للمناطق المستهدفة بالخدمة التجريبية"، مبيناً أن "المناطق التي تمت تغطيتها بخدمة الانترنت تجريبيا، اشتركت بأبراج الشبكة الضوئية".
وأضاف، أن "هـناك خدمات تجريبية باشرت بها الوزارة خلال الأربعة أشهر الماضية وشهدت بعض القطوعات بالخدمة"، مؤكداً "توصل وزارته لمعالجة بعض مشكلات الشبكة".
ونوه الأسدي إلى أن وزارته "باشرت بالبث التجريبي في 22 من الشهر الحالي، ولا توجد أي مشكلة فيها"، مشددا على "استقرار وجودة وسرعة الإنترنت".
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