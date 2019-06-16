كولومبيا تُحرج الأرجنتين بحضور ميسي

وجاء هدفا كولومبيا عن طريق البديلين روجير مارتينيز ودوفان زاباتا في الدقيقتين 71 و86. وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب الكولومبي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما تذيلت الأرجنتين المجموعة بدون نقاط.



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