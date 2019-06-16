بريطانيا ترسل قوات خاصة إلى منطقة الخليج

ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن مصادر عسكرية بريطانية أن وحدات من القوات الخاصة البريطانية للرد السريع ستبدأ دوريات في مياه الخليج. وبينت الصحيفة أن القرار تم اتخاذه في وقت سابق وينص على إرسال قوات بريطانية إلى مياه الخليج في حال اقتراب نشوب صراع عسكري بين الدول الغربية وإيران، بحسب "روسيا اليوم".



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