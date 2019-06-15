بالصور.. حريق في مول تجاري بكربلاء

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "حريقا كبيرا اندلع داخل مول تجاري مؤلف من طابقين في منطقة سيف سعد بمركز محافظة كربلاء، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".واضافت ان "فرقنا سيطرت على الحريق وتحجيم الخسائر المادية"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.