الحلبوسي رئيسا لتحالف القوى العراقية وزيدان رئيسا للكتلة النيابية

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رئيساً لتحالف القوى العراقية خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة بغداد".
واضاف ان "الاجتماع ضم أكثر من 40 نائباً في تحالف القوى العراقية"، مشيرا الى انه "تم ايضا انتخاب النائب فلاح زيدان رئيس الكتلة النيابية في قبة البرلمان".
واضاف ان "الاجتماع ضم أكثر من 40 نائباً في تحالف القوى العراقية"، مشيرا الى انه "تم ايضا انتخاب النائب فلاح زيدان رئيس الكتلة النيابية في قبة البرلمان".
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