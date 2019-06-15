مجلس صلاح الدين يستنكر اختزال عبد المهدي زيارته لموقع سبايكر: الاهالي غير راضين

وقال رئيس المجلس احمد الكريم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المسؤولين والوجهاء والمواطنين من اهالي صلاح الدين متضامنون بصدق وولاء وطني مع ضحايا سبايكر وعوائلهم وحقهم الشرعي والاخلاقي في تخليد ذكراهم الى جانب اخوانهم الشهداء في جميع المحافظات التي استباحتها ارادة الشر الداعشية".واضاف ان "اختزال رئيس الوزراء زيارته للمحافظة وتخصيصها لشهداء نكبة سبايكر بكل ما يمثلونه من رمزية وطنية و انسانية، قد ولدت موجة من عدم الرضا بين اهالي المحافظة الذين يعانون ظروفا انسانية قاسية بسبب الدمار في مناطقهم و استمرار مآسي النزوح والمفقودين وتراجع معدل الخدمات بسبب قلة التخصيصات المالية، اضافة الى التحديات الأمنية والأجتماعية التي تحتاج الى ارادة حقيقية لاحياء روح المواطنة".

ودعا رئيس مجلس المحافظة "مجلس الوزراء لعقد جلسته المقبلة في محافظة صلاح الدين للوقوف على احتياجات المحافظة في مختلف القطاعات واتخاذ قرارات ميدانية عاجلة تعجل باعمار البنى التحتية"، مشددا على ضرورة "الحد من معدلات البطالة وتخليد جميع ضحايا داعش الارهابي الذين رسموا خارطة الوطن عندما اختلطت دمائهم بنخوة عراقية اعادت الاعتبار لسيادة البلاد والعباد".



وزار القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، موقع فاجعة سبايكر في صلاح الدين، حيث اكد أن جهوداً كبيرة تُبذل لحسم ملف مجزرة سبايكر وضمان حقوق عوائل "الشهداء" والمفقودين، وفيما دعا القوات الأمنية إلى استمرار اليقظة وتكثيف الجهد الاستخباري، شدد على عدم السماح لـ"فلول داعش المنهزمة بالتقاط أنفاسها".