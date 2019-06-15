الزوراء يؤكد صحوته بفوز مثير على نفط الجنوب

2019-06-15 | 21:22
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اكد فريق الزوراء صحوته، بتغلبه على نفط الجنوب 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن لقاءات الاسبوع 12 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
ويدين الزوراء في فوزه الى محترفه المغربي، عمر المنصوري، الذي سجل ثنائية النوارس في الدقيقتين 9 و42، فيما تكفل سعد باسل بتسجيل هدف نفط الجنوب الوحيد في الدقيقة 52.
وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده الى النقطة 53 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد نفط الجنوب عند النقطة 40 في المركز التاسع.
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