الزوراء يؤكد صحوته بفوز مثير على نفط الجنوب

ويدين الزوراء في فوزه الى محترفه المغربي، عمر المنصوري، الذي سجل ثنائية النوارس في الدقيقتين 9 و42، فيما تكفل سعد باسل بتسجيل هدف نفط الجنوب الوحيد في الدقيقة 52.

وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده الى النقطة 53 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد نفط الجنوب عند النقطة 40 في المركز التاسع.