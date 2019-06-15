الأمن التونسي يوقف طاقم طائرة سعودية للاشتباه بمحاولة قتل

ونقلت إذاعة موزاييك fm عن مصادر أمنية مطلعة، اليوم السبت، أنه "تم العثور على الشخص المتضرر، وهو أحد أفراد طاقم الطائرة بجانب المسبح في الفندق بحالة حرجة جدا نتيجة تعرضه لاعتداء بالعنف الشديد ومحاولة قتله بعد سهرة ليلية، وتم نقله إلى المستشفى ويخضع حاليا لتدخل طبي عاجل في قسم الإنعاش".وأضافت الإذاعة أن كافة أفراد طاقم الطائرة يخضعون للاستنطاق حول ظروف وملابسات جريمة الاعتداء، وتقرر في الأثناء إلغاء الرحلة بانتظار نتائج التحقيق ومنع أفراد الطاقم من السفر.

من جهتها، قالت إدارة الخطوط الجوية السعودية في تونس، اليوم السبت، إن أحد ملاحيها تعرض لإصابة بالغة في مقر إقامته بتونس.

وأكدت الإدارة عبر بيان مقتضب نشرته في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها تتابع الحالة الصحية للملاح، كما تتابع التحقيقات المتعلقة بالقضية بالتعاون والتنسيق مع السفارة السعودية والسلطات التونسية المختصة، وسيتم توضيح نتائج التحقيقات حال انتهائها.