طهران تستدعي السفير البريطاني لدى إيران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، السفير البريطاني لدى طهران، للاعتراض على تصريحات بريطانية حول حادث الناقلات.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" إن "طهران استدعت، اليوم، السفير البريطاني لديها احتجاجا على اتهامات وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، لإيران بالتورط في حادث الهجوم على ناقلتي نفط ببحر عمان".



وأضافت أن "إيران احتجت على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني المخالفة للواقع وغير الصحيحة".

ونقلت الوكالة، عن الخارجية الإيرانية احتجاجها على "تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، حول تورط إيران في الهجمات على ناقلات النفط"، معتبرة "أنها غير صحيحة ومخالفة للواقع".

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن "تصريحات هانت غير مقبولة، وتأتي ضمن سياسة التبعية العمياء لسياسة العداء الأمريكية تجاه إيران".