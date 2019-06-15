بالصور.. نجوم العالم يزينون حفل زفاف راموس

رياضة 2019-06-15 | 20:13 3,964 مشاهدة توافد العديد من أبرز نجوم كرة القدم حول العالم على مقر حفل زفاف المدافع الدولي الإسباني، ولاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، والذي يقام خلال الفترة الحالية بمدينة إشبيلية الإسبانية.

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