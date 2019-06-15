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اوكرانيا تتوج بمونديال الشباب

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2019-06-15 | 19:55

اوكرانيا تتوج بمونديال الشباب

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لأول مرة في تاريخها، أوكرانيا تتوج بطلة لكأس العالم للشباب، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على كوريا الجنوبية في النهائي على ملعب فيزيديفا.
وتقدم المنتخب الكوري في النتيجة عن طريق ركلة جزاء بسبب تقنية الـVAR، سجلها لي كانج إن في الدقيقة 5 من الشوط الأول.

فيفان ميديما في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول، استطاع ان يدرك التعادل للأوكران، ليخرج المنتخبين من الشوط الأول بهدفًا لكل منهما.


في الشوط الثاني وبعد 3 دقائق، ظهر دومينيك بلودوروث في الدقيقة 48 وسجل هدف أوكرانيا الثاني، ليتقدم لأول مرة في المباراة.

كوريا حاولت كثيرًا، ولكن أوكرانيا قتلت المباراة في الدقيقة 88 عن طريق فيفان ميديما الذي سجل الهدف الاول.

بهذه النتيجة يحقق منتخب أوكرانيا كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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