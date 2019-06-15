اوكرانيا تتوج بمونديال الشباب

2019-06-15 | 19:55
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فيفان ميديما في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الأول، استطاع ان يدرك التعادل للأوكران، ليخرج المنتخبين من الشوط الأول بهدفًا لكل منهما.
في الشوط الثاني وبعد 3 دقائق، ظهر دومينيك بلودوروث في الدقيقة 48 وسجل هدف أوكرانيا الثاني، ليتقدم لأول مرة في المباراة.
كوريا حاولت كثيرًا، ولكن أوكرانيا قتلت المباراة في الدقيقة 88 عن طريق فيفان ميديما الذي سجل الهدف الاول.
بهذه النتيجة يحقق منتخب أوكرانيا كأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه.
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