اعتقال شخصين وضبط سيارة بداخلها 500 حبة مخدرة جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد وبالتعاون مع مفارز شؤون السيطرات اشتبهت بعجلة بداخلها شخصين باحدى سيطرات منطقة الدورة/ جانب الكرخ". واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "اثناء تفتيش العجلة تم العثور على ٥٠٠ حبة مخدرة و١٥غم من مادية الكرستال"، لافتا الى انه "تم تسليمهما مع المضبوطات الى مكتب مخدرات الكرخ وفق اجراءات اصولية".



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