مواطنون يشكون انقطاع الماء في اغلب مناطق الدورة جنوبي بغداد

وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "الماء الصالح للشرب انقطع في أغلب الأحياء التابعة لمنطقة الدورة جنوبي بغداد منذ عدة أيام".

وأضاف أن "انقطاع الماء تسبب بزيادة المعاناة للأهالي خصوصاً مع الأجواء الملتهبة خلال الأيام الماضية، فضلاً عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي".



وتشهد مناطق عدة من بغداد بين فترة واخرى انقطاع في الماء، كما تشهد مناطق اخرى ضعف في توريد الماء.