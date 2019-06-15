ويتسع ملعب العزيزية لخمسة الاف متفرج، حيث تم انجازه من قبل ملاكات الوزارة، ليشكل اضافة جديدة للملاعب العراقية. وشهدت الاحتفالية اقامة مباراة استعراضية بين نجوم الكرة العراقية السابقين و نجوم محافظة واسط وقضاء العزيزية.



الافتتاح شهد حضوراً رسمياً من قبل ممثلي الحكومة المحلية لمحافظة واسط ووزير الشباب والرياضة احمد رياض.

الافتتاح شهد حضوراً رسمياً من قبل ممثلي الحكومة المحلية لمحافظة واسط ووزير الشباب والرياضة احمد رياض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. افتتاح ملعب جديد في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.