اخماد حريق بمخازن للمناديل الورقية في نينوى

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "دفاع مدني نينوى وبمساندة المحافظات الجنوبية وبمساندة الحشد الشعبي تمكنوا من إخماد حريق التهم مخازن للمناديل الورقية في منطقة كوكجلي على طريق اربيل".



وأضافت أن "سبب الحادث تماس كهربائي وسوء الخزن العشوائي".

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