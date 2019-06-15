القبض على متهم بقتل مواطن وسط الناصرية

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "خلية الصقور في ذي قار تمكنت من القاء القبض على المتهم (ع . ك . م ) قام بقتل احد المواطنين في منطقة حي اور وسط مدينة الناصرية خلال فترة وجيزة دامت ٤٨ ساعة بعد تنفيذة الجريمة والهروب الى مدينة كربلاء المقدسة".



وأضافت أنه "كان هناك تنسيق عالي في اداء الواجب بين خلية الصقور الاستخبارية في كربلاء و ذي قار، من اجل القاء القبض على المتهم واحالتة الى الجهات التحقيقة لينال جزائه العادل".



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