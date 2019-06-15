مقتل عدد من عناصر الشرطة الكينية بتفجير قرب الحدود الصومالية

ونقلت "اسوشيتد برس" عن مصدر امني قوله، إن "السيارة كانت تقل نحو 13 ضابطاً، وكانوا يلاحقون متطرفين خطفوا جنودا في الاحتياط"، موضحا أن "10 ضباط على الأقل قتلوا".

وكانت الشرطة الكينية أعلنت، أمس الجمعة، أن متطرفين أطلقوا الرصاص في وسط بلدة واجير (شمال شرق)، واختطفوا 3 من جنود الاحتياط.



وفي سياق متصل، تسبب تفجير قنبلة اليوم بالقرب من نقطة تفتيش أمنية أمام البرلمان الصومالي في العاصمة مقديشو، بمقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين.