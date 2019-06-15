القوة الجوية ينجو من فخ الميناء في الدوري الممتاز

وافتتح السفانة التسجيل اولاً عن طريق اللاعب حسام مالك في الدقيقة 49 من علامة الجزاء، قبل ان يتمكن الصقور من تعديل النتيجة في الدقيقة 80 عن طريق حمادي احمد.
وبهذا التعادل، رفع القوة الجوية رصيده الى النقطة 66 في وصافة الترتيب، فيما وصل الميناء الى النقطة 32 في المركز السادس عشر.
وفي مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت، تغلب الكهرباء على البحري 1-0.
وبهذا التعادل، رفع القوة الجوية رصيده الى النقطة 66 في وصافة الترتيب، فيما وصل الميناء الى النقطة 32 في المركز السادس عشر.
وفي مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت، تغلب الكهرباء على البحري 1-0.
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