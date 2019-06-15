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القوة الجوية ينجو من فخ الميناء في الدوري الممتاز

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وافتتح السفانة التسجيل اولاً عن طريق اللاعب حسام مالك في الدقيقة 49 من علامة الجزاء، قبل ان يتمكن الصقور من تعديل النتيجة في الدقيقة 80 عن طريق حمادي احمد.

وبهذا التعادل، رفع القوة الجوية رصيده الى النقطة 66 في وصافة الترتيب، فيما وصل الميناء الى النقطة 32 في المركز السادس عشر.


وفي مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت، تغلب الكهرباء على البحري 1-0.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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