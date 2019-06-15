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الإعلان عن موعد مثول الرئيس السوداني المعزول أمام المحكمة

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وقال أحمد للصحافيين، إن "الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا، بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، ومدتها أسبوع".

وأضاف أن "البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي، دون تحديد يوم بدء المحاكمة".


وأشار النائب العام السوداني، إلى أنه "تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق".

وأوضح، أن "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها، تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وستكتمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".

وفي أيار الماضي، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين، كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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