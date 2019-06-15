الإعلان عن موعد مثول الرئيس السوداني المعزول أمام المحكمة

وأضاف أن "البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع المقبل بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي، دون تحديد يوم بدء المحاكمة".
وأشار النائب العام السوداني، إلى أنه "تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق".
وأوضح، أن "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها، تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وستكتمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".
وفي أيار الماضي، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين، كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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