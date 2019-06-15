الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

تعرف على تفاصيل عرض بنفيكا لنجم اسود الرافدين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2019-06-15 | 17:32

تعرف على تفاصيل عرض بنفيكا لنجم اسود الرافدين

896 مشاهدة

Advertisements
كشفت صحيفة "A BOLA" البرتغالية، السبت، تفاصيل عرض بطل الدوري البرتغالي الممتاز، بنفيكا، للاعب المنتخب الوطني ونادي سانتا كلارا، اسامة رشيد، للانتقال الى صفوفه في الانتقالات الصيفية الجارية.
ويعد رشيد (27 عاماً)، أحد أعمدة سانتا كلارا في الموسمين الماضيين، حيث سجل 20 هدفًا في 75 مباراة.

وذكرت الصحيفة البرتغالية في خبر ترجمته الخليج 365، أن "بنفيكا اتفق بالفعل مع سانتا كلارا واسامة رشيد على جميع تفاصيل العقد ليكون في صفوف الفريق بدءً من الموسم المقبل".


واوضحت ان "بطل البرتغال جهز عرضاً مدته ثلاث سنوات، حيث يستعد بنفيكا لكسر الشرط الجزائي في عقد رشيد والبالغ مليون و200 الف يورو".

وتابعت أن "رشيد يتواجد حالياً في دبي وينتظر الضوء الاخضر من بنفيكا للانضمام اليه".

وتوج بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي الموسم الماضي وسيشارك في الموسم المقبل.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل عرض بنفيكا لنجم اسود الرافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا