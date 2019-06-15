تعرف على تفاصيل عرض بنفيكا لنجم اسود الرافدين

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2019-06-15 | 17:32
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وذكرت الصحيفة البرتغالية في خبر ترجمته الخليج 365، أن "بنفيكا اتفق بالفعل مع سانتا كلارا واسامة رشيد على جميع تفاصيل العقد ليكون في صفوف الفريق بدءً من الموسم المقبل".
واوضحت ان "بطل البرتغال جهز عرضاً مدته ثلاث سنوات، حيث يستعد بنفيكا لكسر الشرط الجزائي في عقد رشيد والبالغ مليون و200 الف يورو".
وتابعت أن "رشيد يتواجد حالياً في دبي وينتظر الضوء الاخضر من بنفيكا للانضمام اليه".
وتوج بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي الموسم الماضي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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