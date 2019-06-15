الغضبان يؤكد ضرورة إصدار التشريعات التي تضمن توفير الحماية اللازمة لعمل الصحفيين

وقال الغضبان في برقية تهنئة للأسرة الصحفية بمناسبة الذكرى الـ (150) لعيد الصحافة العراقية تلقت الخليج 365 نسخة منها، "لقد أثبتت الصحافة العراقية عبر عقود من الزمن دورها الوطني والمهني في المتغيرات والأحداث التي شهدتها البلاد، وقدمت الكثير من التضحيات على طريق الكلمة الحرة ونقل الحقيقة والإيمان بالمبادئ الوطنية العظيمة التي تربينا عليها، وعبر ترسيخ مبادئ احترام حرية الرأي والتعبير والالتزام بأخلاقيات المهنة".وأضاف أن "وزارة النفط وعبر المكتب الإعلامي تحرص على التواصل مع الصحافة ووسائل الإعلام من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالصناعة النفطية بشفافية ومهنية وموضوعية، والعمل على تعزيز الثقة المتبادلة بإيجاد أفضل وسائل الاتصال والتواصل مع الجميع خدمة للصالح العام، وأن تعاطي الوزارة الشفاف في نشر المعلومات المتعلقة بالصناعة النفطية ساهم بشكل فاعل في تعزيز موقع العراق في منظمة الشفافية الدولية".وأوضح الغضبان، "إذا كنا اليوم نحتفل مع الأسرة الصحفية بالذكرى الـ (150) عاماً لصدور أول صحيفة أطلق عليها اسم الزوراء فإن الشواهد التاريخية تشير أيضاً الى أن تاريخ الصحافة يعود الى آلاف السنين وإلى البابليين تحديداً الذين عيّنوا كاتباً مهمته تسجيل الأحداث اليومية المهمة، وهذا مبعث فخر لنا جميعاً، لكنه يضع من يعملون في مهنة المتاعب أمام مسؤولية تاريخية ووطنية في الحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية والابتعاد عن قضايا التضليل والكذب والتشهير التي تمسّ كرامة الإنسان باستثناء تلك التي تتعلق بالسرقة والفساد أو التي تُلحق الضرر بأمن الوطن والمواطن وتعمل على تفكيك بنية المجتمع، فضلاً عن احترام الصحفي للقيم والعادات والتقاليد والالتزام الكامل بالمسؤولية الاجتماعية".

وشدد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط على "ضرورة إصدار التشريعات والقوانيين التي تضمن توفير الحماية اللازمة لعمل الصحفيين وحق الحصول على المعلومات وتوفير الحياة الحرة الكريمة لهم ولعوائلهم."