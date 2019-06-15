الإعلام الامني: الأخبار الكاذبة هي الأعلى نسبة في اعلام داعش

وأضافت أنه "خلال الفترة من ٢٨ نيسان ولغاية ١٠ حزيران للعام الحالي ٢٠١٩ قد وجدت ٥٤ % من هذه الاخبار كاذبة"، مشيرة الى أن "النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا وهميا".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.