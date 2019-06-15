الإعلام الامني: الأخبار الكاذبة هي الأعلى نسبة في اعلام داعش

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأخبار الكاذبة والملفقة هي الأعلى نسبة في اعلام داعش"، مؤكدة أنها "تواصل متابعة الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية".

وأضافت أنه "خلال الفترة من ٢٨ نيسان ولغاية ١٠ حزيران للعام الحالي ٢٠١٩ قد وجدت ٥٤ % من هذه الاخبار كاذبة"، مشيرة الى أن "النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجودا اعلاميا وهميا".