واضاف الكعبي، "وفي الوقت الذي نثمن فيه جهود ادارة وكوادر الامانة الذين يعملون بصمت وفي ظل موازنة تقشفية امتدت لسنوات ولم تتعافى الا في هذه السنة ".
واكد الكعبي على "أهمية الابتعاد عن التسقيط السياسي والالتفات الى الملفات التي يعاني منها المواطن، ونتمنى على المنتقدين التوجه نحو المساهمة في تعزيز عمل أمانة بغداد من خلال ابعادها عن المحاصصة السياسية وتخصيص المبالغ التي تحتاجها للنهوض بعملها على أكمل وجه من الموازنة الاتحادية".
ولفت الكعبي الى ان "رئاسة مجلس النواب تعمل على دعم عمل امانة بغداد من خلال توفير التخصيصات اللازمة لاستكمال المشاريع الخدمية ومتابعة خطط وبرامج وعمل الدوائر المرتبطة بها".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان: نعمل على دعم عمل امانة بغداد من خلال توفير التخصيصات لاستكمال المشاريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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