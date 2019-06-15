الكهرباء تصدر بياناً بشأن انخفاض كميات انتاج الطاقة

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "منظومة الكهرباء الوطنية تعرضت الى انخفاض بكميات الانتاج الى النصف، بسبب خروج خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (شمال بغداد - شرق بغداد) (٤٠٠ ك.ف)، جراء عارض فني، الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت".وأضافت أن "ذلك الاستهداف أدى الى انفصال الوحدات التوليدية في محطات (واسط الحرارية، والرميلة الغازية، والرميلة الاستثمارية، وشط البصرة الغازية، والصدر الغازية، والمنصورية الغازية، والديوانية والخيرات الغازيتين)، بعد ان بلغ توليد المنظومة قبل الانفصال الى (١٧٨٠٠) ميكاواط".

وأكدت الوزارة، أنه "فور حدوث العارض تمكنت الكوادر الوطنية من السيطرة على الوضع والحيلولة دون تعرض منظومة الكهرباء الوطنية الى التوقف التام، بعد ان تم عزل العارض وإعادة ربط الوحدات التوليدية المذكورة، لعودة الانتاج الى وضعه الطبيعي خلال الساعتين المقبلتين".



وتابعت، أن "وزير الكهرباء لؤي الخطيب وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب حدوث الحالة، وتشخيص المقصرية لتلافي حدوثها مستقبلاً".

وأعربت الوزارة، عن "أملها بتعاون المواطنين ومجالس المحافظات بعدم الاسراف والحفاظ على الطاقة والالتزام بالحصص المقررة لتحقيق العدالة".