وأضافت أن "ذلك الاستهداف أدى الى انفصال الوحدات التوليدية في محطات (واسط الحرارية، والرميلة الغازية، والرميلة الاستثمارية، وشط البصرة الغازية، والصدر الغازية، والمنصورية الغازية، والديوانية والخيرات الغازيتين)، بعد ان بلغ توليد المنظومة قبل الانفصال الى (١٧٨٠٠) ميكاواط".
وأكدت الوزارة، أنه "فور حدوث العارض تمكنت الكوادر الوطنية من السيطرة على الوضع والحيلولة دون تعرض منظومة الكهرباء الوطنية الى التوقف التام، بعد ان تم عزل العارض وإعادة ربط الوحدات التوليدية المذكورة، لعودة الانتاج الى وضعه الطبيعي خلال الساعتين المقبلتين".
وتابعت، أن "وزير الكهرباء لؤي الخطيب وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب حدوث الحالة، وتشخيص المقصرية لتلافي حدوثها مستقبلاً".
وأعربت الوزارة، عن "أملها بتعاون المواطنين ومجالس المحافظات بعدم الاسراف والحفاظ على الطاقة والالتزام بالحصص المقررة لتحقيق العدالة".
كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء تصدر بياناً بشأن انخفاض كميات انتاج الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.