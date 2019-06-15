2019-06-15 | 16:47
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وقال مدرب أسود التيرانجا في تصريحات نقلتها موقع "Foot221" السنغالي عن الأمر: "غياب ماني يجب ألا يؤثر علينا".
وتابع: "بالتأكيد وجود ساديو معنا مفيد لنا في منتخب السنغال، ولكن بدون سنظل فريق قوي".
وأضاف: "غيابه جاء بسبب الإيقاف بقرار من الاتحاد الإفريقي، لذلك ليس لدينا تعقيب على هذا الأمر".
وكان مهاجم ليفربول قد تحصل على بطاقة صفراء ثانية في آخر مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية أمام مدغشقر والذي أقيم في شهر اذار الماضي، وانتهى بفوز السنغال 2-0.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. نجم ليفربول يغيب عن اولى مباريات السنغال في كأس افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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