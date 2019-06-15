الموارد المائية تتسلم مهمة صيانة اسس سد الموصل

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية، إنه "بحضور وزير الموارد المائية جمال العادلي، وسفيري الولايات المتحدة وايطاليا تسلمت الوزارة مهمة صيانة اسس سد الموصل من شركة تريفي الايطالية". وارسلت الامم المتحدة في 17 ايار 2019 بعثة ميدانية الى سد الموصل وقالت ان "سد الموصل يشهد صيانة دقيقة لأساساته وجدرانه وستكتمل بحلول شهر تموز2019

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