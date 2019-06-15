مستشار عبد المهدي: وضع الكهرباء مستقر وهناك خلل تم تجاوزه

وقال عبد الحسين الهنين في حديث لـ الخليج 365، إن "وضع الكهرباء مستقر وهناك خلل تم تجاوزه بنجاح". ودعا الهنين وسائل الإعلام إلى "عدم التهويل ومحاولة الترويج للكذب". واعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، في (11 حزيران 2019)، وصول العراق الى انتاج 18 ألف ميغاواط من الكهرباء.

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